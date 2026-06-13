All Nippon Airways annonce une connexion Internet haut-débit gratuite sur ses vols internationaux

Article publié le 28 août 2025 par David Dagouret

La compagnie japonaise proposera progressivement un accès Internet haut débit gratuit à tous les passagers de ses vols internationaux.

All Nippon Airways (ANA) lance un service Internet haut débit gratuit en vol pour toutes les classes internationales à bord de son avion B767-300ER (configuration 202 sièges, JA625A).

Grâce au système Viasat Inc., ce service garantit aux passagers une connexion fluide et rapide de l'embarquement au débarquement, leur offrant une expérience Internet en vol similaire à celle au sol.

ANA met progressivement en place ce service en plusieurs phases stratégiques, avec pour objectif de terminer les modifications sur trois avions B767-300ER d'ici la fin de l'année fiscale 2025. D'ici 2026, la compagnie aérienne prévoit d'étendre l'accès Wi-Fi haut débit à l'ensemble de ses six appareils B767-300ER. ANA intégrera également le système de Viasat dans d'autres nouveaux appareils internationaux après l'année fiscale 2026, étendant progressivement le service gratuit dans toutes ses classes sur l’ensemble de sa flotte.

ANA prévoit de moderniser d'autres appareils et vise à fournir une connexion Internet haut débit gratuite en vol pour toutes les classes sur plus de 80 % de sa flotte internationale d'ici la fin de l'année 2030.

Equipement des appareils avec le service internet en vol Viasat :

Boeing 767-300ER moyen/court-courrier : 6 avions

Boeing 777 long-courrier : 18 avions

Boeing 787-9 long-courrier : 19 avions

Tomoji Ishii, Vice-Président exécutif chargé de l'expérience client chez ANA, a déclaré : "L'intégration de la solution Wi-Fi Viasat permet à l'avion B767-300ER d'offrir une expérience Internet fluide, sans interruption, comparable à celle d’une connexion terrestre. ANA s'engage à renforcer sa connectivité en vol et continuera à y apporter des améliorations afin d'accroître en permanence le confort de ses clients."

Mark Dankberg, Président-Directeur Général de Viasat Inc, a déclaré : "Les passagers d'ANA accordent de plus en plus d'importance à la possibilité de rester connectés pendant le vol grâce au Wi-Fi haut débit, en particulier sur les liaisons internationales. Nous sommes donc honorés d'aider ANA à offrir un accès Internet gratuit permettant le streaming vidéo à bord des avions équipés de Viasat. ANA a choisi notre solution Viasat Amara de nouvelle génération, qui combine une technologie et des capacités éprouvées avec une feuille de route innovante et robuste, conçue pour répondre aux besoins actuels et futurs d'ANA."





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