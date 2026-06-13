Cathay Pacific relance ses vols directs entre Hong Kong et Bruxelles

Article publié le 28 août 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne assure près de 100 vols aller-retour par semaine entre Hong Kong et l'Europe pendant la haute saison estivale.

Cathay Pacific a relancé le 3 août 2025, une liaison directe entre Hong Kong et Bruxelles, opérée quatre fois par semaine. Avec son retour à Bruxelles et l'augmentation de la fréquence des vols sur d'autres liaisons, Cathay Pacific assure près de 100 vols aller-retour par semaine entre Hong Kong et l'Europe pendant la haute saison estivale. Cela comprend cinq vols quotidiens vers Londres, des vols quotidiens vers Amsterdam, Francfort, Manchester, Milan, Paris et Zurich, quatre vols hebdomadaires vers Barcelone, Bruxelles, Madrid et Munich, et trois vols hebdomadaires vers Rome.

Les vols Hong Kong-Bruxelles de Cathay Pacific sont assurés par l'Airbus A350-900.

Horaires des vols (en heures locales, sous réserve de modifications et de l'approbation des autorités réglementaires) :

N° de vol Depuis Vers Départ Arrivée Jours CX291 Hong Kong Bruxelles 23H50 07H20 +1 Lun, Mer, Ven, Dim CX294 Bruxelles Hong Kong 13H25 06H55 +1 Lun, Mar, Jeu, Sam

Lavinia Lau, Chief Customer and Commercial Officer de Cathay, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'être de retour à Bruxelles, reliant directement notre hub d'origine à l'un des principaux centres politiques européens et à une destination touristique riche en histoire et en culture. Notre nouveau service offre d'excellents horaires de vol dans les deux sens, permettant aux voyageurs de se réveiller en pleine forme pour profiter d'une journée complète, qu'ils arrivent à Bruxelles ou à Hong Kong. Cathay est présente en Europe depuis plus de quarante ans. Rien que cette année, nous avons lancé des liaisons vers trois nouvelles destinations européennes, avec des vols vers Rome et Munich qui ont déjà décollé en juin. Avec l'augmentation des fréquences vers d'autres villes européennes populaires cet été, nous facilitons encore davantage les voyages entre l'Asie et l'Europe pour nos clients."





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