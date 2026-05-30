Actualité aéronautique
Diamond Aircraft a annoncé la première livraison d'un DA50 RG au Brésil
Article publié le 11 août 2025 par David Dagouret
La cérémonie de remise s'est tenue le 25 juin à la base d'AEROMOT à l'aéroport de Pampulha à Belo Horizonte.
Diamond Aircraft a annoncé la récente vente et la livraison du tout premier avion DA50 RG au Brésil, rendue possible par l'intermédiaire de notre distributeur brésilien exclusif, AEROMOT. Cette livraison marque une étape importante pour la présence croissante de Diamond en Amérique latine. La cérémonie de remise, qui s'est tenue le 25 juin à la base d'AEROMOT à l'aéroport de Pampulha à Belo Horizonte, a réuni l'équipe exécutive d'AEROMOT, le personnel technique, les opérateurs et le nouveau propriétaire de l'avion.
Trevor Mustard, responsable des ventes et du marketing d'avions chez Diamond Aircraft Canada a déclaré : "Cette livraison ouvre un nouveau chapitre dans l'aviation générale brésilienne. Nous adressons nos plus sincères félicitations à AEROMOT pour ses réalisations exceptionnelles et son dévouement à l'introduction du DA50 RG dans la région, et nous souhaitons au nouveau propriétaire de nombreux voyages inspirants avec son nouvel appareil."
Cristíane Cunha, COO d'AEROMOT, a déclaré : "Ce moment ne marque pas seulement une livraison, mais le début d'une nouvelle ère pour l'aviation d'affaires au Brésil. Le DA50 RG établit un nouveau standard de sophistication et de performance, et nous sommes fiers de montrer la voie en apportant cette innovation au pays."
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