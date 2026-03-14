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Diamond Aircraft livre le cinquième DA62 MPP à 2Excel Aviation
Article publié le 29 août 2025 par David Dagouret
2Excel Aviation devient ainsi le plus grand opérateur de DA62 MPP au monde.
Diamond Aircraft a annoncé la livraison du cinquième DA62 MPP (Multi-Purpose Platform) à 2Excel Aviation, devenant ainsi le plus grand opérateur de DA62 MPP au monde.
Mario Spiegel, directeur des ventes Special Mission Aircraft a déclaré : "Nous sommes ravis de franchir cette étape importante avec 2Excel. Leur flotte croissante de DA62 MPP témoigne de la polyvalence, de l'efficacité et de la fiabilité exceptionnelles de la plate-forme. Nous sommes fiers d'aider 2Excel à fournir des capacités innovantes et essentielles à la mission dans un large éventail d'environnements opérationnels."
Arnie Palmer, directeur des missions spéciales chez 2Excel Aviation a déclaré : "La réception de notre cinquième DA62 MPP est un grand pas en avant. En tant que plus grand opérateur de flotte de cet avion exceptionnel, nous sommes particulièrement bien placés pour offrir à nos clients des capacités aériennes avancées avec une empreinte environnementale réduite et une grande flexibilité opérationnelle. Notre collaboration avec Diamond Aircraft a été cruciale pour notre succès."
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