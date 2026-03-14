Médias

Diamond Aircraft livre le cinquième DA62 MPP à 2Excel Aviation

Média publié le 29 août 2025 - Source : Diamond Aircraft

Diamond Aircraft livre le cinquième DA62 MPP à 2Excel Aviation

© Diamond Aircraft

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Airbus A350-1041 (F-HAJP) Airbus A321-251NXLR (A6-LRF) Airbus A330-343 (HB-JHC) Cessna 208B Grand Caravan (9S-EMZ) Cessna 208B Grand Caravan (9S-EMZ) Bombardier BD-700-2A12 Global 7500 (T7-TBA)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net