Actualité aéronautique
E-Props célèbre sa 300 000e pale d’hélice
Article publié le 1 août 2025 par David Dagouret
Un cap symbolique pour l’entreprise, qui compte aujourd’hui 58 salariés et propose des solutions pour paramoteurs, ULM et avions légers.
Le fabricant français d’hélices E-Props (Électricité de Provence), basé à Sisteron et spécialisé dans les hélices ultralégères en carbone, célèbre cette semaine la production de sa 300 000e pale. Un cap symbolique pour l’entreprise, qui compte aujourd’hui 58 salariés et propose des solutions pour paramoteurs, ULM et avions légers.
La pale mise à l’honneur est issue de l’hélice à pas variable Glorieuse, destinée aux moteurs Rotax 915iS et 916iS. D’un diamètre de 210 cm, elle incarne les efforts constants de la société pour développer des hélices performantes, légères et adaptées aux motorisations modernes.
À ses côtés, l’équipe met également en avant une hélice de la nouvelle gamme Ascalon, conçue pour les moteurs en prise directe. Cette dernière est installée sur l’avion d’essai Bilouis, équipé d’un moteur Lycoming O-360 de 180 chevaux. L’hélice est instrumentée grâce au système ELIAS (E-Props Load Instrumented Acquisition System), un dispositif de mesure embarqué permettant d’enregistrer en temps réel les efforts subis par l’hélice en vol. Une technologie précieuse pour le développement et la certification.
Les essais en vol sont menés par Samy Dupland, pilote d’essai de l’entreprise, tandis que les démarches de certification auprès de l’EASA sont coordonnées par l’ingénieure Himaé Guigne et son équipe. E-Props prévoit une commercialisation prochaine de la gamme Ascalon pour une large variété de moteurs, notamment ceux de Volkswagen, Jabiru, UL-Power, D-Motor, Continental et Lycoming.
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