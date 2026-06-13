easyJet lance une ligne entre Paris CDG et Gran Canaria

Article publié le 27 août 2025 par David Dagouret

Cette liaison sera lancée à partir du 26 octobre 2025 à raison de 3 vols par semaine.

easyJet a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne entre Paris CDG et Gran Canaria. Cette liaison sera lancée à partir du 26 octobre 2025 à raison de 3 vols par semaine, le mardi, jeudi et dimanche. Cette nouveauté porte à 56 le nombre de destinations desservies par easyJet depuis sa base de Paris-CDG.

Bertrand Godinot, Directeur général d’easyJet pour la France, a déclaré : "Nous sommes fiers d’annoncer le lancement d’une nouvelle ligne directe entre Paris-Charles de Gaulle et Gran Canaria, renforçant de fait la connectivité de la France avec l’Espagne. Avec cette destination ensoleillée et dépaysante, easyJet continue d’élargir son offre loisirs et permet à ses passagers de s’évader facilement vers l’un des plus beaux paysages des Canaries."





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