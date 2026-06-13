Article publié le 27 août 2025 par David Dagouret

La compagnie orange proposera 3 vols par semaine vers Newcastle à partir du 29 mars 2026.

easyJet lance une nouvelle ligne entre Nice et Newcastle. Cette nouveauté s’ajoute à l’annonce récente de la nouvelle route vers Hurghada (Égypte), desservie à raison de deux vols par semaine depuis Nice, les mercredis et dimanches, à partir du 26 octobre 2025.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France a déclaré : "L’ouverture de cette nouvelle liaison exclusive vers Newcastle illustre notre volonté, en tant que première compagnie à Nice en parts de marché, de répondre aux attentes des voyageurs azuréens, qu’ils souhaitent retrouver leurs proches ou découvrir les richesses du nord-est de l’Angleterre. easyJet continue ainsi de renforcer son réseau afin d’offrir toujours plus de choix et de flexibilité au départ de Nice."





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