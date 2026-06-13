Korean Air annonce d'importantes commandes

Article publié le 27 août 2025 par David Dagouret

La compagnie coréenne investit 43 milliards d'euros pour l'achat de 103 avions Boeing et moteurs GE et CFM international.

Korean Air commande 103 avions de nouvelle génération à Boeing, 19 moteurs de rechange à GE Aerospace et CFM International, ainsi qu'un programme complet de maintenance des moteurs avec GE Aerospace.

L'investissement total est évalué à environ 70 000 milliards de KRW (43 milliards d’euros) : 50 000 milliards de KRW (31 milliards d’euros) pour les avions Boeing, 1 000 milliards de KRW (616 millions d’euros) pour les 19 moteurs de rechange et 18 200 milliards de KRW (11 milliards d’euros) pour le contrat de service de maintenance des moteurs pour une durée de 20 ans.

Les accords ont été officialisés le 25 août lors d'une cérémonie de signature à Washington D.C., en présence de Walter Cho, Président-Directeur Général de Korean Air et du groupe Hanjin, de Stephanie Pope, Présidente-Directrice Générale de Boeing Commercial Airplanes, et de Russell Stokes, Président-Directeur Général de Commercial Engines & Services chez GE Aerospace.

La commande d'avions comprend 20 Boeing 777-9, 25 Boeing 787-10, 50 Boeing 737-10 et huit avions-cargos Boeing 777-8F. La livraison des appareils sera échelonnée jusqu'à la fin de l'année 2030.

Cette acquisition stratégique d'avions est une mesure proactive visant à soutenir la croissance à long terme de Korean Air incluant l’intégration d’Asiana Airlines. Le plan d'investissement de la compagnie aérienne s'étend jusqu'au milieu ou la fin des années 2030 et tient compte des retards de livraison qui affectent l'industrie aéronautique mondiale.

La stratégie de flotte de Korean Air vise à standardiser ses opérations à long terme autour de cinq familles d'avions : les Boeing 777, 787 et 737, ainsi que les Airbus A350 et A321-neo.

En plus des nouveaux avions, Korean Air va acquérir 11 moteurs de rechange auprès de GE Aerospace et huit auprès de CFM International. La compagnie aérienne bénéficiera également pour 28 avions de 20 ans de services de maintenance des moteurs GE Aerospace.

Korean Air développe depuis longtemps des liens étroits entre la Corée du Sud et les États-Unis, depuis l'ouverture de sa première ligne cargo vers les États-Unis (Séoul - Tokyo - Los Angeles) en avril 1971 et de sa première ligne passagers (Séoul - Tokyo - Honolulu - Los Angeles) en avril 1972. Cette coopération se poursuit aujourd'hui à travers son partenariat transpacifique avec Delta Air Lines.

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