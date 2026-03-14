Le SolarStratos atteint l'altitude record de 9521 mètres

Article publié le 29 août 2025 par David Dagouret

Le SolarStratos est devenu ainsi, l’avion électrique et solaire volant le plus haut.

Le 13 août 2025 à Sion, la mission SolarStratos atteint l'altitude record de 9521 mètres. Piloté par Raphaël Domjan, l’avion expérimental HB-SXA a réussi sa tentative de record du monde d’altitude à la seule énergie solaire, en s’appuyant aussi sur les thermiques propres à la topographie valaisanne.

Ce vol à 9 521 mètres, dépasse le précédent record tenu par Bertrand Piccard et Solar Impulse (9 235 m). Il doit maintenant être validé par la FAI : c’est l’altitude pression corrigée en altitude densité standard qui fait foi en matière de record d’altitude aéronautique.

Raphaël Domjan était très ému avec son team SolarStratos après un vol de 5h09 heures et a déclaré "Je partage ce moment de bonheur avec toute mon équipe qui a préparé depuis des années cet exploit."

Pour rappel, Aeroweb-fr.net a rencontré l'équipe du SolarStratos lors du salon aéronautique du Bourget en 2023, revoir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2023/06/le-bourget-2023-solarstratos-present-au-salon-aeronautique