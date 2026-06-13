Actualité aéronautique
Premier vol d'un avion du programme "ARGANCE"
Article publié le 23 août 2025 par David Dagouret
Le programme ARCHANGE consiste à transformer des avions d'affaires Falcon 8X de Dassault Aviation en plateformes de renseignement.
La Direction Générale de l'Armement (DGA) a informé, fin juillet, du premier vol de l’avion développé dans le cadre du programme ARCHANGE (Avions de Renseignement à CHArge utile de Nouvelle GEnération).
Le programme ARCHANGE consiste à transformer des avions d'affaires Falcon 8X de Dassault Aviation en plateformes de renseignement. Ils seront équipés d’un système de mission complexe développé par Thales DMS et Thales SIX.
Ce programme vise à livrer d’ici la fin de la Loi de programmation militaire 2024-2030 trois avions capables de détecter et d’analyser les signaux radar et de communication.
Ils seront utilisés par l’armée de l’Air et de l’Espace et contribueront à la capacité de la France à collecter et analyser des informations stratégiques.
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