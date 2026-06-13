Qatar Airways augmente ses vols vers plus de 15 destinations

Article publié le 27 août 2025 par David Dagouret

La compagnie qatarie augmente les fréquences en Europe au départ de Londres, Dublin, Berlin, Francfort et Madrid.

Qatar Airways a annoncé une augmentation de ses fréquences vers plus de 15 destinations à travers le monde pour la saison hivernale 2025-2026. Cette évolution répond à la demande croissante des voyageurs et renforce la connectivité via le hub de la compagnie, l’Aéroport International de Hamad à Doha.

Qatar Airways a également annoncé une augmentation historique de ses fréquences vers Londres, avec jusqu’à 10 vols par jour vers Heathrow, en complément des deux vols quotidiens opérés par British Airways.

Les lignes qui seront augmentées par Qatar Airways cet hiver seront les suivantes :

Abu Dhabi : augmentation de 5 à 6 vols par jour

Berlin : augmentation de 18 à 21 vols par semaine

Le Cap : augmentation de 10 à 12 vols par semaine

Casablanca : augmentation de 4 à 5 vols par semaine

Dublin : augmentation de 14 à 17 vols par semaine

Francfort : augmentation de 18 à 21 vols par semaine

Johannesburg : augmentation de 14 à 18 vols par semaine

Londres Heathrow : augmentation de 8 à 10 vols par jour

Madrid : augmentation de 14 à 17 vols par semaine

Maldives : augmentation de 3 à 4 vols par jour

Manchester : augmentation de 21 à 24 vols par semaine

Phuket : augmentation de 3 à 4 vols par jour

São Paulo : augmentation de 14 à 18 vols par semaine

Sharjah : augmentation de 3 à 7 vols par jour

Tokyo Narita : augmentation de 11 à 14 vols par semaine

Toronto : augmentation de 5 à 7 vols par semaine

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer de Qatar Airways, déclare : "Qatar Airways constate une hausse constante de la demande pour ses prestations 5 étoiles vers certaines des destinations les plus prisées, notamment Londres, Dublin, Le Cap et São Paulo. Cet hiver, Virgin Australia, en partenariat avec Qatar Airways, lancera des vols entre Melbourne et Doha, portant ainsi la capacité à trois vols par jour entre les deux villes. Par ailleurs, Qatar Airways reprendra ses vols vers Canberra, témoignant de son engagement à renforcer la connectivité entre l’Australie et le reste du monde. Cette hausse de fréquence illustre notre volonté constante d’améliorer l’expérience client via l’Aéroport International de Hamad, reconnu comme le Meilleur Aéroport du Moyen-Orient."





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