Actualité aéronautique
United Airlines a célébré les 35 ans de sa liaison entre Paris et Chicago
Article publié le 27 août 2025 par David Dagouret
Depuis 1990, la compagnie américaine a transporté plus de 4 millions de passagers transportés et opérés plus de 24 000 vols sur cette ligne.
United Airlines a célébré début août les 35 ans de vols sans escale entre Paris et Chicago O’Hare. Depuis le premier vol opéré le 2 août 1990 en Boeing 767-200ER de 168 sièges, la compagnie a transporté plus de 4 millions de passagers sur plus de 24 000 vols entre la capitale française et la métropole du Midwest. Aujourd’hui, cette liaison est opérée en Boeing 787-10 Dreamliner de 318 sièges. United reste la seule compagnie aérienne américaine à desservir Paris–Chicago en vol direct toute l’année.
United propose jusqu’à six vols quotidiens entre la France et les États-Unis, avec des liaisons assurées toute l’année entre Paris-Charles de Gaulle - Terminal 1, et ses hubs de New York/Newark, Washington Dulles et Chicago O’Hare, des vols opérés la majeure partie de l’année vers San Francisco, ainsi que deux liaisons saisonnières au départ de Nice : vers New York/Newark et, depuis le 23 mai 2025, vers Washington D.C.
La liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Chicago O’Hare est opérée en Boeing 787-10 Dreamliner, configuré avec 44 sièges United Polaris en Classe Affaires, 21 sièges United Premium Plus, 54 sièges Economy Plus et 199 sièges en classe économique standard.
Les horaires du vol Paris (CDG) et Chicago O'Hare (ORD) sont les suivants :
|Vol
|Depuis
|Vers
|Départ
|Arrivée
|Fréquence
|Appareil
|Dates d'Opération
|UA986
|CDG
|ORD
|11H15
|13H10
|Quotidien
|Boeing 787
|Toute l'année
|UA987
|ORD
|CDG
|18H00
|09H20 +1
|Quotidien
|Boeing 787
|Toute l'année
United dessert la France depuis 1987. Elle propose des vols quotidiens toute l’année entre Paris-Charles de Gaulle - Terminal 1 et ses hubs de New York/Newark, Washington/Dulles et Chicago O’Hare, une liaison opérée la majeure partie de l’année vers San Francisco, ainsi que des vols saisonniers sans escale entre Nice et New York/Newark et Washington/Dulles.
Grégoire Dutoit, Directeur des ventes France de United Airlines a déclaré : "Célébrer 35 ans de vols entre Paris et Chicago est un moment fort pour United. Cet anniversaire illustre notre engagement durable auprès de notre clientèle en France, et souligne l’importance de Paris dans le réseau international de United. Cette liaison permet d’accéder directement à la troisième plus grande ville des États-Unis, avec des correspondances optimisées via notre hub de Chicago O’Hare vers plus de 105 destinations en Amérique du Nord, dont Denver, Los Angeles, Austin ou encore La Nouvelle-Orléans."
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