VistaJet rejoint l’EBAA France

Article publié le 28 août 2025 par David Dagouret

L’association EBAA France – European Business Aviation Association – représente les acteurs de l’Aviation d’Affaires.

L’EBAA France poursuit l’élargissement de son réseau de membres avec l’adhésion de Vistajet.

L’association EBAA France – European Business Aviation Association – représente les acteurs de l’Aviation d’Affaires et assure la promotion de leurs activités. L’association regroupe les opérateurs d’aviation d’affaires, qu’ils soient simples privés ou sociétés commerciales qui mettent des aéronefs (avions ou hélicoptères) à la disposition des entreprises.

L’EBAA France rassemble par ailleurs les métiers de courtiers aériens afin répondre au marché des vols à la demande mais également toutes entités permettant d’assurer les vols tels que les sociétés d’assistance au sol (handling), avitailleurs, assureurs, financiers. L’EBAA France compte également comme membres les gestionnaires d’aérodromes et d’aéroports, les centres de formation des équipages et des techniciens, les constructeurs et entreprises de maintenance, et bien évidemment les métiers associés ainsi que leurs sous-traitants.

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