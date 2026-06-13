Actualité aéronautique
Wizz Air lance une liaison entre Beauvais et Erevan
Article publié le 27 août 2025 par David Dagouret
Cette liaison sera lancée dès le 02 octobre 2025 à raison de trois vols par semaine.
Wizz Air a annoncé le lancement d'une liaison entre Beauvais et Erevan en Arménie. Wizz Air desservira dès la fin du programme été et donc pour tout le programme hiver cette nouvelle ligne vers la capitale de l’Arménie à raison de trois vols par semaine (mardi, jeudi et samedi) à partir du 2 octobre 2025.
Erevan sera la 13e destination desservie par la compagnie à l’Aéroport Paris-Beauvais.
Anthony MARTIN, Président Exécutif de Bellova, a déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer l’ouverture de cette nouvelle liaison vers Erevan, une destination inédite et chargée d’histoire. L’Arménie rejoint pour la première fois notre réseau, offrant à nos passagers l’opportunité de découvrir une culture millénaire, une nature spectaculaire et une hospitalité exceptionnelle. C’est aussi l’opportunité d’une liaison directe pour l’importante communauté arménienne en France. Cette ouverture illustre notre volonté d’élargir toujours davantage notre offre, en proposant des destinations uniques et inspirantes."
Sur le même sujet
- 12/06 Boeing et SCAT Airlines annoncent une commande de cinq 737 Max
- 12/06 Korean Air livre son 5 000e Sharklet pour l'Airbus A320
- 12/06 Volotea : Plus de 7 millions de litres de SAF utilisés et objectifs dépassés
- 12/06 easyJet annonce l’ouverture de 9 nouvelles lignes au départ de la France
- 07/06Crash d'un hélicoptère de la Gendarmerie dans le Loiret
- 03/06 Air Nostrum Engineering & Maintenance renouvelle pour cinq ans son contrat global de maintenance avec ATR
- 03/06 easyJet ouvre deux nouvelles liaisons entre la France et le Maroc pour l’hiver 2026
- 03/06 Ethiopian Airlines confirme une commande ferme de six Boeing 787-9 Dreamliner
- 03/06 Twin Jet ouvre une liaison directe entre Marseille et Olbia pour l’été 2026
- 03/06 L’Airbus A350-1000ULR de Qantas réalise son premier vol à Toulouse
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : un Alpha Jet de la Patrouille de France exposé au sol (photos)
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : l’unique Avro Anson en état de vol présenté au public
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : le Messerschmitt Bf-109E4 a fait son retour dans le ciel français
- 27/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : ATR présente un appareil en vol (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
- 25/05 Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
- 23/05Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche
- 23/05 La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes
- 21/05Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires