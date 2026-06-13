Wizz Air lance une liaison entre Beauvais et Erevan

Article publié le 27 août 2025 par David Dagouret

Cette liaison sera lancée dès le 02 octobre 2025 à raison de trois vols par semaine.

Wizz Air a annoncé le lancement d'une liaison entre Beauvais et Erevan en Arménie. Wizz Air desservira dès la fin du programme été et donc pour tout le programme hiver cette nouvelle ligne vers la capitale de l’Arménie à raison de trois vols par semaine (mardi, jeudi et samedi) à partir du 2 octobre 2025.

Erevan sera la 13e destination desservie par la compagnie à l’Aéroport Paris-Beauvais.

Anthony MARTIN, Président Exécutif de Bellova, a déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer l’ouverture de cette nouvelle liaison vers Erevan, une destination inédite et chargée d’histoire. L’Arménie rejoint pour la première fois notre réseau, offrant à nos passagers l’opportunité de découvrir une culture millénaire, une nature spectaculaire et une hospitalité exceptionnelle. C’est aussi l’opportunité d’une liaison directe pour l’importante communauté arménienne en France. Cette ouverture illustre notre volonté d’élargir toujours davantage notre offre, en proposant des destinations uniques et inspirantes."





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