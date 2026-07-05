Air Côte d'Ivoire prend livraison de son premier A330neo

Article publié le 15 septembre 2025 par David Dagouret

Il s'agit du premier des deux Airbus A330-900 commandés par la compagnie aérienne.

Air Côte d'Ivoire, compagnie nationale de la République de Côte d'Ivoire, a pris livraison du premier de ses deux Airbus A330-900. Il est configuré en quatre classes confortables : quatre sièges en Première Classe, 44 en Affaires, 21 en Premium Economy et 173 en Économie.

Le premier vol de livraison en A330neo d'Air Côte d'Ivoire, reliant Toulouse à Abidjan, a transporté cinq tonnes de biens humanitaires, dont du matériel et des fournitures scolaires. Il s'agissait du troisième vol de charité de la compagnie, coordonné avec la Fondation Airbus et soutenu par Aviation Sans Frontières, qui a fourni les dons. Les biens ont été distribués à deux ONG locales, LifeShine et la Bienfaisance, afin de soutenir directement leurs initiatives dans les secteurs de la santé et de l'éducation à Abidjan.

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