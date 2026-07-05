Actualité aéronautique
Air Legend 2025 : première présentation du SW-51 Mustang par ScaleWings
Article publié le 15 septembre 2025 par David Dagouret
Le public du meeting Air Legend à Melun-Villaroche a pu découvrir pour la première fois en France le SW-51 Mustang de ScaleWings.
Lors de l’édition 2025 du meeting Air Legend, organisé le week-end dernier sur l’aérodrome de Melun-Villaroche, la société ScaleWings a dévoilé pour la première fois au public son SW-51 Mustang.
L’appareil présenté, immatriculé LY-BRQ (msn 026), a attiré l’attention des passionnés d’aviation grâce à sa ressemblance fidèle avec le légendaire chasseur de la Seconde Guerre mondiale, le P-51 Mustang, dont il reprend les lignes emblématiques dans une version modernisée et allégée.
Au cours des deux journées du salon, le SW-51 a été mis en valeur à travers des démonstrations en vol programmées autour de la mi-journée, aussi bien le samedi que le dimanche. Ces présentations ont été assurées par Simon Schell, directeur technique de ScaleWings et pilote de l’appareil pour l’occasion.
Cette première apparition en France du SW-51 Mustang s’inscrit dans la volonté du constructeur de faire découvrir ce modèle à un public plus large.
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