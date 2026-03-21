Air Legend 2025 : programme des vols dimanche 7 septembre

Article publié le 7 septembre 2025 par David Dagouret

Programme prévisionnel des vols du dimanche 7 septembre du Air Legend 2025.

Après une journée d’ouverture marquée par le soleil et un public nombreux, le meeting Paris Air Legend 2025 se poursuit ce dimanche 7 septembre avec un programme aérien riche et varié. Des avions historiques de la Seconde Guerre mondiale aux jets emblématiques de l’aviation moderne, en passant par des démonstrations de voltige et des présentations de l’aéronavale, cette seconde journée offrira un large panorama de l’histoire et de la diversité aéronautique.