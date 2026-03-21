Actualité aéronautique
Air Legend 2025 : programme des vols dimanche 7 septembre
Article publié le 7 septembre 2025 par David Dagouret
Programme prévisionnel des vols du dimanche 7 septembre du Air Legend 2025.
Après une journée d’ouverture marquée par le soleil et un public nombreux, le meeting Paris Air Legend 2025 se poursuit ce dimanche 7 septembre avec un programme aérien riche et varié. Des avions historiques de la Seconde Guerre mondiale aux jets emblématiques de l’aviation moderne, en passant par des démonstrations de voltige et des présentations de l’aéronavale, cette seconde journée offrira un large panorama de l’histoire et de la diversité aéronautique.
- 14:00 Ouverture Chuteurs du GIGN + PC6
- 14:10 Stearman, le biplan de tous les débuts
- 14:18 Fly & Fun Patrouille de 2 L-39
- 14:33 Patrouille Air Déco Staggerwing
- 14:40 Hélicos de combat : le Tigre Tigre
- 14:50 Classic Formation Douglas DC3 Beechcraft Model 18
- 15:03 Aéronavale du passé Corsair F4U-5
- 15:11 Tribute flight Marine Falcon avec les Morane et Zéphyr en Patrouille
- 15:12 Ecole de la marine Zéphyr CM 175
- Morane Paris MS 760
- 15:20 Aéronavale contemporaine Falcon 10
- 15:28 Bataille de France Morane 406
- 15:36 D-Day DC3
- 15:40 Petit ami Spit MH415 + DC3
- 15:50 The Flying Bulls "A l'assaut des rampes de V1" Mustang P-51D 'Nooky Booky" NA B25 Mitchel
- 15:42 D-Day Spitfire "MH 415"
- 16:02 La Supériorité aérienne du P-51 Mustang P-51
- 16:12 L'arrivée des jets ME262 + P-51
- 16:16 ME262 ME262
- 16:26 Voltige musclée Pitts (modified)
- 16:38 Les Phénix Phénix (jump from A400M)
- 16:43 Heritage flight Transport Passage DC3 X 2 + A400M
- 16:45 Infatigable DC3
- 16:49 Transport tactique moderne A400 M
- 17:15 Christian Amara, missing man Mustang P-51D 'Nooky Booky" Mustang TF-51 "Miss AVA" NA B25 Mitchell
- 17:30 La Patrouille Tranchant Fouga Magister
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