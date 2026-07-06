Actualité aéronautique

Airbus : livraisons et commandes du mois d'août 2025

Article publié le 20 septembre 2025 par David Dagouret

Airbus a annoncé avoir livré 61 avions commerciaux à 39 clients pour le mois d'août 2025.

Chaîne d'assemblage Airbus A350

Chaîne d'assemblage Airbus A350

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Airbus a annoncé avoir livré 61 avions commerciaux à 39 clients pour le mois d'août 2025 soit 6 avions de moins par rapport à juillet dernier. Sur le plan commercial, le constructeur européen a enregistré 99 nouvelles commandes brutes au cours du mois, un volume nettement supérieur au mois précédent.

Airbus

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