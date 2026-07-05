D-V-I Aviation : une école ULM à Melun-Villaroche

Article publié le 13 septembre 2025 par David Dagouret

Basée sur l’aérodrome de Melun-Villaroche, la jeune école D-V-I Aviation forme déjà ses premiers élèves pilotes ULM.

À l’occasion du meeting Air Legend, organisé le week-end dernier, sur l’aérodrome de Melun-Villaroche, Aeroweb-fr.net est allé à la rencontre de Jérôme Rapillard, fondateurs de D-V-I Aviation, une école ULM 3 axes qui a vu le jour en 2025. Bien que récente, la structure compte déjà une douzaine d’élèves et s’appuie sur une équipe pédagogique expérimentée.

Basée sur l’aérodrome historique de Melun-Villaroche, D-V-I Aviation dispose pour l’instant d’un seul appareil, un Yuma à aile haute, utilisé pour la formation. Deux instructeurs encadrent les élèves :

Erwan Garel, chef pilote et responsable pédagogique, apporte son expertise en photographie aérienne et sa vision technique de l’ULM.

Jack Krine, ancien pilote de chasse, ancien leader de la Patrouille de France et ex-commandant de bord sur Airbus, transmet son expérience accumulée en plus de 400 meetings aériens.

L’école propose plusieurs formules, allant du cours individuel sur machine école (169 € TTC/heure) à des forfaits de formation de 10 ou 30 heures pour préparer la licence ULM. Les frais d’inscription, incluant la formation théorique, s’élèvent à 240 €.

D-V-I Aviation propose également :

La formation instructeur ULM, éligible au CPF,

Des stages intensifs de théorie sur une semaine,

Des stages de prorogation pour instructeurs,

Des formations spécifiques DNC (épandage, prises de vues aériennes).

Au-delà de la formation, l’école propose aussi des baptêmes de l’air et des vols d’initiation, permettant de découvrir la région de Seine-et-Marne depuis les airs. Les parcours incluent des survols de sites emblématiques comme le château de Vaux-le-Vicomte, Blandy-les-Tours, Fontainebleau ou encore Provins.

Baptêmes à partir de 89 € TTC pour 20 minutes,

Vols d’initiation dès 99 € TTC.

D-V-I Aviation entend s’ancrer durablement dans le paysage aéronautique francilien. L’école ambitionne d’élargir sa flotte et de développer encore son offre afin de répondre à une demande croissante pour l’ULM, en pleine expansion en France.