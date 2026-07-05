Actualité aéronautique
D-V-I Aviation : une école ULM à Melun-Villaroche
Article publié le 13 septembre 2025 par David Dagouret
Basée sur l’aérodrome de Melun-Villaroche, la jeune école D-V-I Aviation forme déjà ses premiers élèves pilotes ULM.
À l’occasion du meeting Air Legend, organisé le week-end dernier, sur l’aérodrome de Melun-Villaroche, Aeroweb-fr.net est allé à la rencontre de Jérôme Rapillard, fondateurs de D-V-I Aviation, une école ULM 3 axes qui a vu le jour en 2025. Bien que récente, la structure compte déjà une douzaine d’élèves et s’appuie sur une équipe pédagogique expérimentée.
Basée sur l’aérodrome historique de Melun-Villaroche, D-V-I Aviation dispose pour l’instant d’un seul appareil, un Yuma à aile haute, utilisé pour la formation. Deux instructeurs encadrent les élèves :
- Erwan Garel, chef pilote et responsable pédagogique, apporte son expertise en photographie aérienne et sa vision technique de l’ULM.
- Jack Krine, ancien pilote de chasse, ancien leader de la Patrouille de France et ex-commandant de bord sur Airbus, transmet son expérience accumulée en plus de 400 meetings aériens.
L’école propose plusieurs formules, allant du cours individuel sur machine école (169 € TTC/heure) à des forfaits de formation de 10 ou 30 heures pour préparer la licence ULM. Les frais d’inscription, incluant la formation théorique, s’élèvent à 240 €.
D-V-I Aviation propose également :
- La formation instructeur ULM, éligible au CPF,
- Des stages intensifs de théorie sur une semaine,
- Des stages de prorogation pour instructeurs,
- Des formations spécifiques DNC (épandage, prises de vues aériennes).
Au-delà de la formation, l’école propose aussi des baptêmes de l’air et des vols d’initiation, permettant de découvrir la région de Seine-et-Marne depuis les airs. Les parcours incluent des survols de sites emblématiques comme le château de Vaux-le-Vicomte, Blandy-les-Tours, Fontainebleau ou encore Provins.
- Baptêmes à partir de 89 € TTC pour 20 minutes,
- Vols d’initiation dès 99 € TTC.
D-V-I Aviation entend s’ancrer durablement dans le paysage aéronautique francilien. L’école ambitionne d’élargir sa flotte et de développer encore son offre afin de répondre à une demande croissante pour l’ULM, en pleine expansion en France.
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