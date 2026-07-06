De Havilland Canada a finalisé la vente d’un Dash 8-400 remis à neuf à TrueNoord

Article publié le 20 septembre 2025 par David Dagouret

L’appareil rejoindra prochainement la flotte de Nexus Airlines, transporteur régional australien.

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) a annoncé la cession d’un Dash 8-400 remis à neuf à TrueNoord, acteur majeur du leasing d’avions régionaux.

L’appareil concerné sera par la suite pris en location par Nexus Airlines, une compagnie régionale australienne qui développe son réseau domestique avec des avions adaptés aux liaisons courtes et moyennes.

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