Actualité aéronautique

De Havilland Canada a finalisé la vente d’un Dash 8-400 remis à neuf à TrueNoord

Article publié le 20 septembre 2025 par David Dagouret

L’appareil rejoindra prochainement la flotte de Nexus Airlines, transporteur régional australien.

De Havilland Canada Dash 8-400

De Havilland Canada Dash 8-400

© De Havilland Canada

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) a annoncé la cession d’un Dash 8-400 remis à neuf à TrueNoord, acteur majeur du leasing d’avions régionaux. 

L’appareil concerné sera par la suite pris en location par Nexus Airlines, une compagnie régionale australienne qui développe son réseau domestique avec des avions adaptés aux liaisons courtes et moyennes.

dash8

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Embraer ERJ-190-400STD (C-GKYN) Airbus A330-343 (C-GUBO) Boeing 787-9 Dreamliner (F-HRBA) Airbus A330-243 (C-GTSZ) Airbus A330-243 (C-GUFR) Airbus A330-202 (7T-VJA)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net