easyJet ajoute des vols depuis Paris pour les supporters du Paris Saint-Germain

Article publié le 22 septembre 2025 par David Dagouret

easyJet ajoute des fréquences sur les lignes entre Paris-CDG et Munich et entre Paris-CDG et Bilbao.

easyJet a annoncé des vols supplémentaires de Paris-CDG vers Munich et Bilbao aux dates et horaires suivants :

Munich - Paris-CDG le mardi 4 novembre (10:05 - 11:45) et Paris-CDG - Munich le mercredi 5 novembre (9:20 - 10:50)

Paris-CDG - Bilbao le mercredi 10 décembre (8:00 - 9:45) et Bilbao - Paris-CDG le jeudi 11 décembre (14:45 - 16:30)

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