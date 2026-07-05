Actualité aéronautique
Emirates inaugure son Airbus A350 sur la ligne Lyon-Dubaï
Article publié le 15 septembre 2025 par David Dagouret
Emirates déploie son Airbus A350 sur la ligne Lyon–Dubaï. Aeroweb-fr.net était présent lors de cette inauguration.
Emirates a inauguré, le 12 septembre dernier, ses vols réguliers en Airbus A350 vers Lyon, Aeroweb-fr.net était présent pour couvrir cet événement. Il s’agit de la première destination française desservie par l’A350 d’Emirates, et de la troisième en Europe, après Bologne et Édimbourg. Depuis son implantation à Lyon en 2012, la compagnie a transporté plus de 1,5 million de passagers.
Les vols sont opérés quotidiennement selon le programme suivant :
- Le vol EK081 décolle de Dubaï à 08h55 pour arriver à Lyon à 13h50, heure locale.
- Le vol retour EK082 quitte Lyon à 15h40 et atterrit à Dubaï à 23h59, heure locale.
L'Airbus A350 d'Emirates peut accueillir un total de 322 passagers. La cabine est configurée en trois classes, 32 sièges-lits en Classe Affaires dans une configuration 1-2-1, 21 sièges en Economie Premium et 259 en Classe Économique.
Emirates dessert actuellement trois villes françaises – Paris, Nice et Lyon – avec un total de 35 vols hebdomadaires : trois vols quotidiens en A380 vers Paris, un vol quotidien en A380 vers Nice, et désormais un vol quotidien en A350 vers Lyon.
Lyon rejoint ainsi la liste croissante des villes desservies par le nouvel A350 Emirates, aux côtés de Bologne, Dammam, Mumbai, Édimbourg, Bahreïn, Colombo, Koweït, Mascate, Tunis, Amman et Ahmedabad. Emirates a déjà intégré neuf A350 à sa flotte et prévoit de desservir 17 destinations avec cet appareil d’ici fin 2025.
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