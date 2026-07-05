Actualité aéronautique
Julien Mallard nommé Directeur Général Adjoint Commercial de Transavia France
Article publié le 15 septembre 2025 par David Dagouret
Transavia France annonce la nomination de Julien Mallard au poste de Directeur Général Adjoint Commercial. Il succède à Nicolas Hénin, appelé à prendre de nouvelles responsabilités au sein du groupe Air France-KLM en Amérique du Nord.
Transavia France, filiale low-cost du groupe Air France-KLM, a annoncé la nomination de Julien Mallard au poste de Directeur Général Adjoint Commercial. Il succède à Nicolas Hénin, en fonction depuis 2017, qui rejoint désormais le marché Amérique du Nord d’Air France-KLM en tant que Directeur Général.
Diplômé de SUPAERO, Julien Mallard débute sa carrière en 2006 chez Air France en tant qu’analyste de vol. Il évolue ensuite au Revenue Management, où il occupe durant sept ans différents postes jusqu’à celui de Directeur Inventaire pour l’Asie. En 2013, il intègre la Direction du Programme des vols, successivement en charge des réseaux long-courriers, puis court et moyen-courriers.
En 2019, il prend la responsabilité des équipes Acquisition, Média et CRM au sein du Marketing Digital. Deux ans plus tard, il s’expatrie à New York, où il quitte Air France pour rejoindre une agence de conseil en marketing digital en tant que Directeur Conseil. Cette expérience l’amène à collaborer avec des clients issus de secteurs variés, du luxe à la grande consommation.
De retour en France en 2024, il réintègre la Direction Marketing du groupe Air France-KLM, où il pilote des projets stratégiques autour de la donnée client et des partenariats non-aériens.
La Direction Commerciale de Transavia France, dont il prend désormais la responsabilité, regroupe plusieurs activités : Programme des vols, Revenue Management, Ventes, Expérience Client, Digital et Marketing.
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