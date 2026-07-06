Korean Air renouvelle son offre de repas spéciaux à bord

Article publié le 20 septembre 2025 par David Dagouret

Sept menus adaptés aux besoins nutritionnels et de santé spécifiques sont désormais proposés aux passagers sur demande.

Depuis le 1er septembre, Korean Air propose une nouvelle gamme de repas spéciaux destinée aux passagers ayant des besoins nutritionnels ou médicaux particuliers. Sept types de menus sont concernés, développés à partir des recommandations les plus récentes en matière de santé et en tenant compte des retours des voyageurs.

Le projet a été mené sur une période de six mois, en collaboration avec l’équipe nutrition de l’hôpital universitaire d’Inha. Les repas ont été conçus pour répondre aux exigences de passagers souffrant notamment de diabète, d’hypertension ou de pathologies cardiovasculaires.

Parmi les nouveautés, figurent des plats pauvres en graisses et hypocaloriques, avec une réduction des glucides et un apport accru en légumes colorés, riches en antioxydants. Les sources de protéines sont privilégiées sous forme de poisson ou de poulet, en substitution de la viande rouge. Des repas légers, à base de légumes cuits lentement pour faciliter la digestion, complètent l’offre.

Korean Air a également introduit davantage de fruits frais doux – tels que pastèque, melon ou poire – répondant aux suggestions formulées par les passagers. Pour les régimes sans gluten, la compagnie a opté pour la farine de riz pour remplacer le blé.

Les repas pauvres en sel affichent désormais une teneur inférieure à 1 g de sel par portion (400 mg de sodium), les saveurs étant renforcées par l’utilisation d’huiles végétales, de beurre non salé et de légumes aromatiques. Enfin, les voyageurs intolérants au lactose bénéficient de menus adaptés, avec des produits alternatifs. Au petit-déjeuner, un yaourt grec sans lactose remplace désormais le lait de soja.

Ces repas spéciaux peuvent être réservés gratuitement par les passagers concernés, au plus tard 24 heures avant le départ, via le site officiel de Korean Air ou auprès du service clients de la compagnie.

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