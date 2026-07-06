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Les avions Embraer E190-E2 et E195-E2 reçoivent la certification de type de l'Autorité de l'aviation civile sud-africaine

Article publié le 20 septembre 2025 par David Dagouret

Cette annonce fait suite à l'annonce d'Airlink qui a finalisé un contrat de location avec Azorra pour dix nouveaux Embraer E195-E2.

Embraer E195-E2 Profil Hunter

Embraer E195-E2 Profil Hunter

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

La famille E-Jets E2 d'Embraer a reçu la certification d'acceptation de type de la part de l'Autorité de l'aviation civile sud-africaine (SACAA). Cette annonce fait suite à l'importante expansion de la flotte d'Airlink, première compagnie aérienne sud-africaine, qui a récemment finalisé un contrat de location avec Azorra pour dix nouveaux Embraer E195-E2. Les premières livraisons sont attendues plus tard cette année, et la flotte complète d'ici 2027. Ces appareils pourront accueillir jusqu'à 136 passagers.

Le processus d'acceptation de type a bénéficié du soutien étroit de Pratt & Whitney, partenaire moteur d'Embraer, puisque les moteurs PW1900G de nouvelle génération de l'E2 ont été certifiés en Afrique du Sud.  

E2

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