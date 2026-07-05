Livraison du premier Embraer E190-E2 à Virgin Australia

Article publié le 15 septembre 2025 par David Dagouret

La livraison de l'E-Jet a été marquée le 02 septembre dernier, par une cérémonie de remise des clés sur le site Embraer de São José dos Campos, présidée par des représentants d'Azorra, de Virgin Australia et d'Embraer.

Azorra a livré le premier Embraer E190-E2 à Virgin Australia, marquant un nouveau partenariat aérien pour le bailleur et le premier Embraer E190-E2 à être exploité par un grand groupe aérien en Australie.

La livraison de l'E-Jet a été marquée le 02 septembre dernier, par une cérémonie de remise des clés sur le site Embraer de São José dos Campos, présidée par des représentants d'Azorra, de Virgin Australia et d'Embraer.

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