Malaysia Aviation Group annonce de nouvelle liaison

Article publié le 22 septembre 2025 par David Dagouret

Malaysia Airlines reprend ses vols vers Chengdu à partir de janvier 2026. Firefly lance de nouvelles liaisons vers Krabi, Siem Reap et Cebu dès novembre 2025.

Malaysia Aviation Group a dévoilé de nouvelles routes, l’augmentation des fréquences et une restauration innovante à bord.

À compter du 9 janvier 2026, Malaysia Airlines proposera un vol quotidien entre Kuala Lumpur et l’aéroport international Tianfu de Chengdu (TFU), portant à sept le nombre de destinations desservies en Chine. La compagnie dessert déjà Pékin (PKX), Shanghai (PVG), Canton (CAN), Xiamen (XMN), Hong Kong (HKG) et Taipei (TPE).

Parallèlement, Firefly inaugurera en novembre 2025 de nouveaux vols vers Krabi (KBV), Siem Reap (SAI) et Cebu (CEB), au départ du Terminal 1 de l’aéroport international de Kuala Lumpur (KUL).

En complément de cette expansion réseau, Malaysia Airlines introduit un satay végétarien à base de champignon « crinière de lion », proposé aux passagers des Classes Business et Business Suite sur certaines liaisons.

Dès octobre 2025, Malaysia Airlines et Firefly augmenteront également leurs fréquences. Malaysia Airlines proposera davantage de vols vers l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, l’Inde, les Maldives et le Bangladesh, tandis que Firefly renforcera sa connectivité domestique et régionale vers Singapour, Kota Kinabalu, Kuching, Penang et Johor Bahru.

Datuk Captain Izham Ismail, directeur général du groupe Malaysia Aviation Group (MAG), a déclaré : "Avec ces nouvelles liaisons et l’augmentation de nos fréquences, MAG consolide son rôle de porte d’entrée vers l’Asie et au-delà, permettant aux voyageurs de découvrir plus facilement les grandes destinations régionales et internationales. En parallèle, nous restons concentrés sur l’excellence de l’expérience à bord, reflet de notre engagement envers l’hospitalité malaisienne. L’introduction de notre nouveau satay végétarien illustre cette volonté d’innover tout en restant fidèles à notre héritage, en offrant davantage de variété pour répondre aux attentes évolutives de nos passagers. Grâce aux réseaux que nous développons, aux produits que nous enrichissons et aux équipes qui portent ces ambitions, Malaysia Aviation Group se projette dans l’avenir avec confiance, au service de nos clients et de notre pays."





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