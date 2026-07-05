Actualité aéronautique

Meeting Aérien de Chartres 2025 : le plateau aérien

Article publié le 15 septembre 2025 par David Dagouret

Le meeting aérien de Chartres 2025 présentera un plateau varié, mêlant aviation militaire, aéronavale, appareils de collection, voltige et patrouilles civiles.

Meeting aérien de Chartres

Meeting aérien de Chartres

© Meeting de Chartres

Le meeting aérien de Chartres 2025 proposera un programme dense, réunissant aussi bien des présentations militaires que des appareils de collection, sans oublier la voltige, les démonstrations locales et des initiatives tournées vers l’aviation de demain. Voici le détail du plateau annoncé :

Aviation militaire – Armée de l’Air et de l’Espace

  • Patrouille de France
  • Airbus A400M Atlas

Marine nationale – Aéronavale

  • Breguet Atlantic II
  • Falcon 50M
  • Embraer Xingu

Aviation légère de l’Armée de Terre (ALAT)

  • Tigre
  • NH90 Caïman
  • EC120 Calliope

Aviation de collection

  • MS 505 Criquet
  • Piper L-4H
  • North American P-51 Mustang
  • Douglas DC-3 Yankee Delta
  • Douglas DC-3 Chalair
  • North American T-6
  • Yak-3 (x2)
  • North American T-28
  • Boeing PT-17 Stearman
  • Bücker Bü131
  • Royal Aircraft Factory SE5
  • Fokker Triplan
  • Alouette II
  • Alouette III
  • Morane-Saulnier MS760 Paris
  • Fouga CM175 Zéphyr
  • Breguet Br.1050 Alizé

Ressources locales

  • Planeur de voltige
  • Zlin 526
  • Stearman PT-17
  • Piper J3
  • DR 250 Juliette Kilo

Spectacle aérien

  • Danielle Wingwalker
  • Beech 55 Acro
  • Grumman Tracker Firecat T24 (démonstration de largage d’eau)
  • Stampe Ruban
  • Navette bretonne

Aviation vertueuse

  • Elixir
  • Integral R (sous réserve de confirmation)
  • Stampe ULM

Clôture – Patrouilles

Patrouille de l’Aéro-Club de France

  • Patrouille Tranchant (4x CM170 Fouga Magister)
  • Carnet de vol
  • CAP 222
  • Pitts S-2B
  • Beechcraft Bonanza 33

Les championnes

  • Extra 300 LP
  • CAP 222

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