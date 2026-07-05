Meeting Aérien de Chartres 2025 : le plateau aérien

Article publié le 15 septembre 2025 par David Dagouret

Le meeting aérien de Chartres 2025 présentera un plateau varié, mêlant aviation militaire, aéronavale, appareils de collection, voltige et patrouilles civiles.

Le meeting aérien de Chartres 2025 proposera un programme dense, réunissant aussi bien des présentations militaires que des appareils de collection, sans oublier la voltige, les démonstrations locales et des initiatives tournées vers l’aviation de demain. Voici le détail du plateau annoncé :

Aviation militaire – Armée de l’Air et de l’Espace

Patrouille de France

Airbus A400M Atlas

Marine nationale – Aéronavale

Breguet Atlantic II

Falcon 50M

Embraer Xingu

Aviation légère de l’Armée de Terre (ALAT)

Tigre

NH90 Caïman

EC120 Calliope

Aviation de collection

MS 505 Criquet

Piper L-4H

North American P-51 Mustang

Douglas DC-3 Yankee Delta

Douglas DC-3 Chalair

North American T-6

Yak-3 (x2)

North American T-28

Boeing PT-17 Stearman

Bücker Bü131

Royal Aircraft Factory SE5

Fokker Triplan

Alouette II

Alouette III

Morane-Saulnier MS760 Paris

Fouga CM175 Zéphyr

Breguet Br.1050 Alizé

Ressources locales

Planeur de voltige

Zlin 526

Stearman PT-17

Piper J3

DR 250 Juliette Kilo

Spectacle aérien

Danielle Wingwalker

Beech 55 Acro

Grumman Tracker Firecat T24 (démonstration de largage d’eau)

Stampe Ruban

Navette bretonne

Aviation vertueuse

Elixir

Integral R (sous réserve de confirmation)

Stampe ULM

Clôture – Patrouilles

Patrouille de l’Aéro-Club de France

Patrouille Tranchant (4x CM170 Fouga Magister)

Carnet de vol

CAP 222

Pitts S-2B

Beechcraft Bonanza 33

Les championnes

Extra 300 LP

CAP 222

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