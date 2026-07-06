Meeting aérien de Chartres : horaires des Vols

Article publié le 21 septembre 2025 par David Dagouret

Réparties de 11h00 à 18h00, les démonstrations alterneront entre voltige, aviation militaire, aéronefs historiques et patrouilles de prestige.

Le meeting aérien de Chartres dévoile le programme détaillé de ses présentations en vol. Réparties de 11h00 à 18h00, les démonstrations alterneront entre voltige, aviation militaire, aéronefs historiques et patrouilles de prestige.

Programme horaire des vols :

11h00 – 11h59

Duo planeur

Perkoz voltige planeur

Aéromodélisme

Stampe ruban

Stampe ULM

Navette Bretonne

12h00 – 12h59

Wingwalker Danielle

Piper L4H

MS 505 Criquet

SE5 et Fokker Dr.I

Beech 17 Staggerwing

13h00 – 13h59

Duo DC-3

Solo DC-3 (x2)

Solo Yak 3

Hélicoptère Caïman (ALAT)

Bücker 131 + Stearman

14h00 – 14h59

Duo MS 760 + Zephyr

North American T-28

Duo Mustang X-Ray

Beech 55 Baron acrobatique

A400M Tactical Display

15h00 – 15h59

Duo hélicoptères Alouette II / Alouette III

Grumman Tracker T24 (largage d’eau)

Patrouille de France

16h00 – 16h59

Atlantique 2, MS 760, CM 175 Zephyr

Breguet 1050 Alizé

Atlantique 2

Hélicoptère EC 120 Calliope

Hélicoptère EC 665 Tigre

Xingu

17h00 – 17h59