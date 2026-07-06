Actualité aéronautique

Meeting aérien de Chartres : horaires des Vols

Article publié le 21 septembre 2025 par David Dagouret

Réparties de 11h00 à 18h00, les démonstrations alterneront entre voltige, aviation militaire, aéronefs historiques et patrouilles de prestige.

Meeting aérien de Chartres

Meeting aérien de Chartres

© Meeting de Chartres

Le meeting aérien de Chartres dévoile le programme détaillé de ses présentations en vol. Réparties de 11h00 à 18h00, les démonstrations alterneront entre voltige, aviation militaire, aéronefs historiques et patrouilles de prestige.

Programme horaire des vols :

11h00 – 11h59

  • Duo planeur
  • Perkoz voltige planeur
  • Aéromodélisme
  • Stampe ruban
  • Stampe ULM
  • Navette Bretonne

12h00 – 12h59

  • Wingwalker Danielle
  • Piper L4H
  • MS 505 Criquet
  • SE5 et Fokker Dr.I
  • Beech 17 Staggerwing

13h00 – 13h59

  • Duo DC-3
  • Solo DC-3 (x2)
  • Solo Yak 3
  • Hélicoptère Caïman (ALAT)
  • Bücker 131 + Stearman

14h00 – 14h59

  • Duo MS 760 + Zephyr
  • North American T-28
  • Duo Mustang X-Ray
  • Beech 55 Baron acrobatique
  • A400M Tactical Display

15h00 – 15h59

  • Duo hélicoptères Alouette II / Alouette III
  • Grumman Tracker T24 (largage d’eau)
  • Patrouille de France

16h00 – 16h59

  • Atlantique 2, MS 760, CM 175 Zephyr
  • Breguet 1050 Alizé
  • Atlantique 2
  • Hélicoptère EC 120 Calliope
  • Hélicoptère EC 665 Tigre
  • Xingu

17h00 – 17h59

  • Patrouille Tranchant
  • Patrouille de l’Aéro-Club de France
  • Car Podium à 17h40 (séance d’autographes avec les pilotes de la Patrouille de France)

chartres

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Embraer ERJ-190-400STD (C-GKYN) Airbus A330-343 (C-GUBO) Boeing 787-9 Dreamliner (F-HRBA) Airbus A330-243 (C-GTSZ) Airbus A330-243 (C-GUFR) Airbus A330-202 (7T-VJA)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net