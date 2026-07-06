Actualité aéronautique
Meeting aérien de Chartres : horaires des Vols
Article publié le 21 septembre 2025 par David Dagouret
Réparties de 11h00 à 18h00, les démonstrations alterneront entre voltige, aviation militaire, aéronefs historiques et patrouilles de prestige.
Le meeting aérien de Chartres dévoile le programme détaillé de ses présentations en vol. Réparties de 11h00 à 18h00, les démonstrations alterneront entre voltige, aviation militaire, aéronefs historiques et patrouilles de prestige.
Programme horaire des vols :
11h00 – 11h59
- Duo planeur
- Perkoz voltige planeur
- Aéromodélisme
- Stampe ruban
- Stampe ULM
- Navette Bretonne
12h00 – 12h59
- Wingwalker Danielle
- Piper L4H
- MS 505 Criquet
- SE5 et Fokker Dr.I
- Beech 17 Staggerwing
13h00 – 13h59
- Duo DC-3
- Solo DC-3 (x2)
- Solo Yak 3
- Hélicoptère Caïman (ALAT)
- Bücker 131 + Stearman
14h00 – 14h59
- Duo MS 760 + Zephyr
- North American T-28
- Duo Mustang X-Ray
- Beech 55 Baron acrobatique
- A400M Tactical Display
15h00 – 15h59
- Duo hélicoptères Alouette II / Alouette III
- Grumman Tracker T24 (largage d’eau)
- Patrouille de France
16h00 – 16h59
- Atlantique 2, MS 760, CM 175 Zephyr
- Breguet 1050 Alizé
- Atlantique 2
- Hélicoptère EC 120 Calliope
- Hélicoptère EC 665 Tigre
- Xingu
17h00 – 17h59
- Patrouille Tranchant
- Patrouille de l’Aéro-Club de France
- Car Podium à 17h40 (séance d’autographes avec les pilotes de la Patrouille de France)
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