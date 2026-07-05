Actualité aéronautique
Meeting aérien de Roanne 2025 : programme des vols
Article publié le 13 septembre 2025 par David Dagouret
Les 13 & 14 septembre prochain se tiendront le meeting de Roanne, découvrez le programme prévisionnel de cet événement.
Les 13 & 14 septembre prochain se tiendront le meeting de Roanne, découvrez le programme prévisionnel de cet événement. Ces vols seront proposés sous réserves de modifications et de disponibilité des appareils.
Samedi : de 14H00 à 17H30 - Le Petit Meeting
- D112-D119-D120-DR1051,
- Aéromodélisme
- 4x Stearman – Patrouille,
- CapDol
- Pitts S2B
- YAK 3
- Douglas DC 3
- P51 Mustang
- MD312 Flamand
- ASH25 Discus
- DG 1000 Voltige
- T6 Zéro
- AI II& AI III
- NH90 Caïman
- 3 TB 30 Epsilon
- 2 X L39
- Aéromodélisme,
17h00 fin du spectacle
Dimanche : de 9h00 à 18h - Le Meeting
10h45-12h : Roanne, terre de vocations aériennes depuis 90 ans
- 3xC170,
- Bûcker 131,
- RV8,
- MS733
- EC135,
- Vélis Electro,
- Aéromodélisme
13h-13h45 : Ouverture du spectacle
- D112-D119-D120-DR1051,
- Team Paramoteur France,
- 4x Stearman – Patrouille,
- CapDol
- 4 x Pioneer 300,
- Broussard – Cricri,
- 3 x TB30 Epsilon
- ASH25 Discus,
- 2 x RF4,
- DG500,
- Atlantique II,
- Alouette 2 & 3,
- T33,
- Pitts S2B
- Modèles réduits
15h35-16h30 : Patrouille de France
16h30-17h45 : L'aviation de la seconde guerre mondiale
- Stearman,
- 2 x Zero,
- 3 x NA T6,
- Corsair,
- Tracker,
- Yak3,
- MD312 Flamand,
- DC3
17h45-18h15 : L'apothéose finale
- Ava 432 MXS
- 2 x L39,
- Cap 222,
- Pitts S2B,
- Beech B33 Bonanza Accro,
- 1 VL3,
- 1 Extra300 LP
18h15-18h30 : Le final : Rafale Solo Display
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