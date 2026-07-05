Meeting aérien de Roanne 2025 : programme des vols

Article publié le 13 septembre 2025 par David Dagouret

Les 13 & 14 septembre prochain se tiendront le meeting de Roanne, découvrez le programme prévisionnel de cet événement.

Les 13 & 14 septembre prochain se tiendront le meeting de Roanne, découvrez le programme prévisionnel de cet événement. Ces vols seront proposés sous réserves de modifications et de disponibilité des appareils.

Samedi : de 14H00 à 17H30 - Le Petit Meeting

D112-D119-D120-DR1051,

Aéromodélisme

4x Stearman – Patrouille,

CapDol

Pitts S2B

YAK 3

Douglas DC 3

P51 Mustang

MD312 Flamand

ASH25 Discus

DG 1000 Voltige

T6 Zéro

AI II& AI III

NH90 Caïman

3 TB 30 Epsilon

2 X L39

Aéromodélisme,



17h00 fin du spectacle

Dimanche : de 9h00 à 18h - Le Meeting

10h45-12h : Roanne, terre de vocations aériennes depuis 90 ans

3xC170,

Bûcker 131,

RV8,

MS733

EC135,

Vélis Electro,

Aéromodélisme



13h-13h45 : Ouverture du spectacle

D112-D119-D120-DR1051,

Team Paramoteur France,

4x Stearman – Patrouille,

CapDol

4 x Pioneer 300,

Broussard – Cricri,

3 x TB30 Epsilon

ASH25 Discus,

2 x RF4,

DG500,

Atlantique II,

Alouette 2 & 3,

T33,

Pitts S2B

Modèles réduits



15h35-16h30 : Patrouille de France

16h30-17h45 : L'aviation de la seconde guerre mondiale

Stearman,

2 x Zero,

3 x NA T6,

Corsair,

Tracker,

Yak3,

MD312 Flamand,

DC3



17h45-18h15 : L'apothéose finale

Ava 432 MXS

2 x L39,

Cap 222,

Pitts S2B,

Beech B33 Bonanza Accro,

1 VL3,

1 Extra300 LP



18h15-18h30 : Le final : Rafale Solo Display





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