Actualité aéronautique

Meeting aérien de Roanne 2025 : programme des vols

Article publié le 13 septembre 2025 par David Dagouret

Les 13 & 14 septembre prochain se tiendront le meeting de Roanne, découvrez le programme prévisionnel de cet événement.

Meeting aérien de Roanne 2018

Meeting aérien de Roanne 2018

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Les 13 & 14 septembre prochain se tiendront le meeting de Roanne, découvrez le programme prévisionnel de cet événement. Ces vols seront proposés sous réserves de modifications et de disponibilité des appareils.

Samedi : de 14H00 à 17H30 - Le Petit Meeting 

  • D112-D119-D120-DR1051,
  • Aéromodélisme
  • 4x Stearman – Patrouille, 
  • CapDol 
  • Pitts S2B
  • YAK 3 
  • Douglas DC 3
  • P51 Mustang
  • MD312 Flamand
  • ASH25 Discus
  • DG 1000 Voltige
  • T6 Zéro
  • AI II& AI III
  • NH90 Caïman
  • 3 TB 30 Epsilon
  • 2 X L39
  • Aéromodélisme,


17h00 fin du spectacle
Dimanche : de 9h00 à 18h - Le Meeting 
10h45-12h : Roanne, terre de vocations aériennes depuis 90 ans

  • 3xC170, 
  • Bûcker 131,
  • RV8,
  • MS733
  • EC135,
  • Vélis Electro,  
  • Aéromodélisme


13h-13h45 : Ouverture du spectacle

  • D112-D119-D120-DR1051,
  • Team Paramoteur France,
  • 4x Stearman – Patrouille, 
  • CapDol 
  • 4 x Pioneer 300,
  • Broussard – Cricri,
  • 3 x TB30 Epsilon
  • ASH25 Discus, 
  • 2 x RF4, 
  • DG500,
  • Atlantique II, 
  • Alouette 2 & 3, 
  • T33,
  • Pitts S2B
  • Modèles réduits


15h35-16h30 : Patrouille de France
16h30-17h45 : L'aviation de la seconde guerre mondiale

  • Stearman,
  • 2 x Zero, 
  • 3 x NA T6,
  • Corsair, 
  • Tracker, 
  • Yak3,
  • MD312 Flamand, 
  • DC3


17h45-18h15 : L'apothéose finale

  • Ava 432 MXS
  • 2 x L39, 
  • Cap 222,
  • Pitts S2B, 
  • Beech B33 Bonanza Accro,
  • 1 VL3, 
  • 1 Extra300 LP


18h15-18h30 : Le final : Rafale Solo Display

roanne

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