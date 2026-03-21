Actualité aéronautique

Mondial de l'ULM 2025 : programme du samedi

Article publié le 5 septembre 2025 par David Dagouret

Le Mondial de l’ULM se poursuit ce samedi 6 septembre 2025 avec un programme mêlant conférences, démonstrations aériennes, animations grand public et temps forts fédérateurs.

Mondial de l'ULM 2025

Mondial de l'ULM 2025

© FFPLUM

Après une première journée ensoleillée, le Mondial de l’ULM se poursuit ce samedi 6 septembre 2025 avec un programme mêlant conférences, démonstrations aériennes, animations grand public et temps forts fédérateurs. De l’aéromodélisme aux présentations en vol, en passant par un flashmob, des dédicaces et le Festival du film Paramoteur, cette deuxième journée mettra en lumière toute la diversité de la communauté ULM.

  • 09h00 : ouverture du salon.
  • 10h00 - 11h30 : conférences dans l'espace fédéral.
  • 11h00 - 11h30 : présentation aéromodélisme.
  • 11h30 - 13h00 : vols de présentation des exposants.
  • 14h15 - 18h00 : conférences dans l'espace fédéral.
  • 15h00 : flashmob. Rendez-vous devant le podium pour ce moment fort !
  • 15h15 et 17h00 : présentation de l'Ultimate Air Challenge 2026 au village des aventuriers.
  • 15h30 - 17h00 : vols de présentation.
  • 16h45 - 17h15 et 18h00 - 18h30 : dédicace du manuel fédéral par Hubert Aupetit.
  • 18h30 - 19h30 : démonstration de Para STOL.
  • 19h30 : mise à l'honneur de l'équipe de France FFPLUM.
  • 20h15 - 21h15 : votes et remise des prix du Festival du film Paramoteur et ses amis.
  • 21h15 - 21h45 : animation nocturne des modèles réduits.

MULM

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