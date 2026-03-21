Mondial de l'ULM 2025 : programme du samedi

Article publié le 5 septembre 2025 par David Dagouret

Le Mondial de l’ULM se poursuit ce samedi 6 septembre 2025 avec un programme mêlant conférences, démonstrations aériennes, animations grand public et temps forts fédérateurs.

Après une première journée ensoleillée, le Mondial de l’ULM se poursuit ce samedi 6 septembre 2025 avec un programme mêlant conférences, démonstrations aériennes, animations grand public et temps forts fédérateurs. De l’aéromodélisme aux présentations en vol, en passant par un flashmob, des dédicaces et le Festival du film Paramoteur, cette deuxième journée mettra en lumière toute la diversité de la communauté ULM.