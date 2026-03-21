Actualité aéronautique

Ouverture ensoleillée du Mondial de l’ULM 2025 à Blois

Article publié le 5 septembre 2025 par David Dagouret

Le Mondial de l’ULM a ouvert ses portes ce vendredi à Blois sous un beau soleil. Cette 44e édition se tient jusqu'à dimanche à l'aérodrome de Blois-Le Breuil.  

Mondial de l'ULM 2025 Blois

Mondial de l'ULM 2025 Blois

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Le Mondial de l’ULM a ouvert ses portes ce vendredi à Blois, sous un soleil généreux qui a accompagné les premiers visiteurs et exposants. L’événement, devenu au fil des années un rendez-vous incontournable de l’aviation légère, a attiré dès ce premier jour des passionnés venus découvrir les machines modernes ou plus traditionnelles. 

Sur le tarmac et dans les allées très boueuses ce matin, les six classes d’ULM sont, comme tous les ans, représentées : pendulaires, multiaxes, autogires, paramoteurs, hélicoptères et aérostats. 

La météo clémente de la journée a permis de sécher les allées et a facilité l’arrivée d'aéronefs.

Ce week-end, le Mondial de l’ULM poursuivra son programme avec des conférences, des présentations et des animations. Aeroweb-fr.net présent aujourd'hui à Blois, le sera encore demain avant de repartir à Melun, dimanche, pour le meeting "Air Legend". 

mulm 2025

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