Actualité aéronautique
United renforce son programme hiver
Article publié le 22 septembre 2025 par David Dagouret
La compagnie américain annonce de nouvelles liaisons vers Fort Lauderdale, Orlando et Las Vegas.
United annonce le renforcement de son programme hiver, avec l’ajout de vols vers 15 destinations parmi lesquelles Fort Lauderdale, Orlando et Las Vegas.
Ces nouvelles fréquences seront mises en service à partir du 6 janvier 2026 et incluront :
Un vol quotidien supplémentaire aller-retour entre :
- Houston et Orlando, Las Vegas, La Nouvelle-Orléans, Atlanta, Baltimore et Miami
- Chicago et Orlando, Fort Lauderdale, La Nouvelle-Orléans et Las Vegas
- Newark/New York et Orlando et Fort Lauderdale
- Los Angeles et Las Vegas
Deux nouvelles liaisons reliant Newark/New York à Columbia, en Caroline du Sud, et Chattanooga, Tennessee
Trois fréquences hebdomadaires au départ de Houston vers Guatemala City, Guatemala, et San Salvador, Salvador, ainsi qu’une fréquence hebdomadaire vers San Pedro Sula, Honduras
United prévoit également d’ajouter des fréquences supplémentaires entre Houston, Chicago et Los Angeles, et déploiera des appareils de plus grande capacité entre Chicago et New York LaGuardia.
Patrick Quayle, Senior Vice President Global Network Planning and Alliances de United a déclaré : "Si Spirit venait à interrompre soudainement ses activités, les conséquences seraient particulièrement perturbatrices. Nous avons donc décidé d’ajouter ces vols pour offrir à leurs clients des solutions alternatives, s’ils le souhaitent ou en ont besoin."
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