AEGEAN Airlines renforce sa flotte avec un ATR 72-600 neuf

Article publié le 23 octobre 2025 par David Dagouret

La compagnie grecque commande également deux avions supplémentaires.

AEGEAN Airlines, via sa filiale Olympic Air, accueille un tout nouvel ATR 72-600. AEGEAN a également passé une commande directe de deux ATR 72-600 supplémentaires, dont la livraison est prévue pour décembre 2026.

Olympic Air opère ses turbopropulseurs sur des liaisons domestiques en Grèce et vers des destinations internationales proches et dispose actuellement d’une flotte de 15 ATR (12 ATR 72-600 et trois ATR 42-600).

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