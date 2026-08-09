Actualité aéronautique

AEGEAN Airlines renforce sa flotte avec un ATR 72-600 neuf

Article publié le 23 octobre 2025 par David Dagouret

La compagnie grecque commande également deux avions supplémentaires.

ATR 72-600 Olympic Air

ATR 72-600 Olympic Air

© ATR Aircraft

AEGEAN Airlines, via sa filiale Olympic Air, accueille un tout nouvel ATR 72-600. AEGEAN a également passé une commande directe de deux ATR 72-600 supplémentaires, dont la livraison est prévue pour décembre 2026.

Olympic Air opère ses turbopropulseurs sur des liaisons domestiques en Grèce et vers des destinations internationales proches et dispose actuellement d’une flotte de 15 ATR (12 ATR 72-600 et trois ATR 42-600).

ATR

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Eurocopter EC-225LP Super Puma II+ (ZT-RYE) Air Tractor AT-802A Fire Boss (SE-MHN) Boeing CH-47F Chinook (13-08134) Airbus A350-941 (ET-AYA) Airbus A350-941 (B-308E) Boeing 777-3F6ER (A6-PFK)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net