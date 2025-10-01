Aéroport de Tours : taux de remplissage record à l’été 2025

Article publié le 22 octobre 2025 par David Dagouret

Entre avril et août, le volume des vols a progressé de +4 % et le nombre de passagers transportés a augmenté de +3 %.

L’aéroport de Tours a annoncé avoir enregistré des performances en hausse sur la saison estivale 2025. Cet été, les quatre lignes aériennes historiques au départ de Tours ont enregistré des résultats nettement supérieurs à ceux des années précédentes. Entre avril et août, le volume des vols a progressé de +4 % et le nombre de passagers transportés a augmenté de +3 %

Ligne Tours–Marseille (TUF–MRS) :

Le taux de remplissage a progressé d’environ +15 % par rapport à 2024 (46 260 pax en 2025 contre 40 221 pax en 2024), avec une rotation quasi quotidienne.

Ligne Tours–Londres Stansted (TUF–STN) :

Sur les huit premiers mois de 2025, la fréquentation affiche une hausse annuelle de +8 % (avec 29 674 pax en 2025 contre 27 483 pax en 2024).

Vols vacances (charters) :