Actualité aéronautique
Aéroport de Tours : taux de remplissage record à l’été 2025
Article publié le 22 octobre 2025 par David Dagouret
Entre avril et août, le volume des vols a progressé de +4 % et le nombre de passagers transportés a augmenté de +3 %.
L’aéroport de Tours a annoncé avoir enregistré des performances en hausse sur la saison estivale 2025. Cet été, les quatre lignes aériennes historiques au départ de Tours ont enregistré des résultats nettement supérieurs à ceux des années précédentes. Entre avril et août, le volume des vols a progressé de +4 % et le nombre de passagers transportés a augmenté de +3 %
Ligne Tours–Marseille (TUF–MRS) :
- Le taux de remplissage a progressé d’environ +15 % par rapport à 2024 (46 260 pax en 2025 contre 40 221 pax en 2024), avec une rotation quasi quotidienne.
Ligne Tours–Londres Stansted (TUF–STN) :
- Sur les huit premiers mois de 2025, la fréquentation affiche une hausse annuelle de +8 % (avec 29 674 pax en 2025 contre 27 483 pax en 2024).
Vols vacances (charters) :
- Les liaisons vers les Pouilles (Italie) en mai et le Monténégro en septembre ont rencontré un succès retentissant, avec des taux de remplissage proches de 100 %.
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