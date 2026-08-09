Airbus : livraisons et commandes du mois de septembre 2025

Article publié le 23 octobre 2025 par David Dagouret

Airbus a annoncé avoir livré 73 avions commerciaux à 41 clients pour le mois de septembre 2025.

Airbus a annoncé avoir livré 73 avions commerciaux à 41 clients pour le mois de septembre 2025 soit 12 avions de plus par rapport à août dernier. Sur le plan commercial, le constructeur européen a enregistré 10 nouvelles commandes brutes au cours du mois, soit une forte baisse par rapport au mois précédent.

Sur le même sujet