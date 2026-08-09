Actualité aéronautique

Airbus : livraisons et commandes du mois de septembre 2025

Article publié le 23 octobre 2025 par David Dagouret

Airbus a annoncé avoir livré 73 avions commerciaux à 41 clients pour le mois de septembre 2025.

Chaîne d'assemblage Airbus A350

Chaîne d'assemblage Airbus A350

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Airbus a annoncé avoir livré 73 avions commerciaux à 41 clients pour le mois de septembre 2025 soit 12 avions de plus par rapport à août dernier. Sur le plan commercial, le constructeur européen a enregistré 10 nouvelles commandes brutes au cours du mois, soit une forte baisse par rapport au mois précédent.

airbus

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Eurocopter EC-225LP Super Puma II+ (ZT-RYE) Air Tractor AT-802A Fire Boss (SE-MHN) Boeing CH-47F Chinook (13-08134) Airbus A350-941 (ET-AYA) Airbus A350-941 (B-308E) Boeing 777-3F6ER (A6-PFK)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net