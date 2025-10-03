Avelo a commandé jusqu'à 100 Embraer E195-E2

Article publié le 3 octobre 2025 par David Dagouret

Cet accord porte sur la commande ferme de 50 E195-E2 avec droits d'achat pour 50 appareils supplémentaires.

Avelo Airlines a passé une commande ferme de 50 avions Embraer E195-E2, assortie de droits d'achat pour 50 appareils supplémentaires. Cette commande s'inscrit dans la stratégie de la compagnie aérienne visant à moderniser sa flotte. Les livraisons devraient débuter au premier semestre 2027. Le prix catalogue de la commande s'élève à 4,4 milliards de dollars américains, hors droits d'achat.

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