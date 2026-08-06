British Airways renforce sa connectivité au Moyen-Orient

Article publié le 21 octobre 2025 par David Dagouret

La compagnie britannique proposera des vols supplémentaires vers le Bahreïn, Abou Dhabi et l'Arabie saoudite.

British Airways a annoncé augmenter ses vols vers le Bahreïn, l'Arabie saoudite et Abou Dhabi depuis Londres Heathrow à partir du 27 octobre prochain, un programme élargi jusqu'à l'été 2026.

British Airways proposera désormais une liaison quotidienne au départ de Bahreïn, doublant ainsi le nombre de vols hebdomadaires vers Londres et ajoutant plus de 9 000 sièges supplémentaires à cette ligne.

En Arabie saoudite, la compagnie aérienne exploitera 12 vols de Riyad à Londres Heathrow par semaine cet hiver et 14 par semaine à partir de l'été 2026. Djeddah passera également à cinq vols par semaine à l'été 2026, contre quatre vols actuellement sur cette route.

British Airways exploitera également un service quotidien entre Abu Dhabi et Londres à partir de l'hiver 2025.

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