Cathay Pacific étend l'accès au Wi-Fi gratuit à tous ses membres Cathay Gold

Article publié le 31 octobre 2025 par David Dagouret

Les membres Cathay Gold auront accès à ce service dès le 15 novembre, dans toutes les Classes.

Cathay Pacific a annoncé que le Wi-Fi sera offert aux membres Cathay Gold à partir du 15 novembre 2025.

Avec ce déploiement imminent, le Wi-Fi sera disponible pour tous les voyageurs des Première Classe et Classe Affaires, ainsi que pour les membres Diamond et Gold quelle que soit la Classe. Cathay Pacific prévoit également de déployer le Wi-Fi gratuit pour tous les membres Cathay voyageant en Classe Économie Premium d'ici la fin de l'année.

Les passagers peuvent connecter un appareil à la fois et passer d'un appareil à l'autre à tout moment pendant leur vol. De plus, l'accès gratuit à toutes les pages du site cathaypacific.com et à la boutique Cathay Shop est disponible dans toutes les cabines.

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