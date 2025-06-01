Corsair lance un nouveau service pour l'enregistrement des bagages

Article publié le 12 octobre 2025 par David Dagouret

CheckMe by Dirby est un service d’enregistrement et de prise en charge des bagages en dehors de l’aéroport, sur le lieu désigné par le client.

Corsair a annoncé le lancement de CheckMe by Dirby, un service d’enregistrement et de prise en charge des bagages en dehors de l’aéroport, sur le lieu désigné par le client. Grâce à ce partenariat, les passagers peuvent voyager libérés des contraintes liées aux bagages dès leur départ ainsi qu’à l’arrivée à l’aéroport de Paris Orly.

Le service repose sur deux prestations :

Au départ de Paris Orly : l’enregistrement en dehors de l’aéroport ; les équipes CheckMe récupèrent les bagages chez le client, les enregistrent directement auprès de Corsair et remet aux clients leurs cartes d’embarquement. Ensuite, les bagages sont acheminés directement en soute.

A l’arrivée de Paris Orly : le transfert de bagages, sans enregistrement préalable, entre l’aéroport et le domicile (actuellement déployé à Paris et sa petite couronne).

Karen Levy, Directrice Communication et Expérience Client Corsair a déclaré : "Avec le renouvellement de notre flotte et le déploiement de services innovants, Corsair poursuit sa stratégie de montée en gamme. Ce nouveau service d’enregistrement des bagages à domicile est un service accessible à l’ensemble de nos clients et reflète notre volonté de transformer l’expérience client : proposer un voyage plus simple, plus fluide et plus confortable, dès le domicile et jusqu’à la destination finale. Voyager l’esprit léger, c’est désormais possible avec Corsair, seule compagnie française à proposer ce service."

Pour rappel, Aeroweb-fr.net a testé la compagnie française lors d'une liaison vers la Guadeloupe en mai dernier, voir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2025/06/a-la-decouverte-de-lairbus-a330neo-corsair

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