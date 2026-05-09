Dassault Aviation célèbre l'inauguration de son usine de Melbourne Orlando

Article publié le 27 octobre 2025 par David Dagouret

Il s'agit de l'un des nouveaux sites du réseau mondial de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de Dassault Aviation.

Dassault Falcon Jet, filiale de Dassault Aviation, a inauguré un nouveau centre de maintenance à l'aéroport international de Melbourne Orlando (KMLB). Ce site représente une expansion significative de la présence de Dassault Aviation sur le continent américain et témoigne de son engagement durable en faveur du support client, de l'excellence opérationnelle et de l'investissement régional. Il s'agit de l'un des nouveaux sites du réseau mondial de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de Dassault Aviation.

Destiné à desservir une clientèle d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et au-delà, ce complexe de 23 000 mètres carrés peut accueillir tous les modèles Falcon actuels. Il est capable d'effectuer simultanément des opérations de maintenance et des modifications majeures sur un maximum de 14 Falcon.

Le site de Melbourne peut prendre en charge une gamme complète d'activités d'inspection, de réparation et de révision, de la maintenance en ligne aux contrôles C, en passant par les services d'ingénierie et de modification. Il est équipé d'ateliers, de bureaux clients et de salons. Il abrite également un nouvel atelier de peinture ultramoderne de 5 200 m².

Sur le même sujet