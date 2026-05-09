Actualité aéronautique
Dassault Aviation célèbre l'inauguration de son usine de Melbourne Orlando
Article publié le 27 octobre 2025 par David Dagouret
Il s'agit de l'un des nouveaux sites du réseau mondial de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de Dassault Aviation.
Dassault Falcon Jet, filiale de Dassault Aviation, a inauguré un nouveau centre de maintenance à l'aéroport international de Melbourne Orlando (KMLB). Ce site représente une expansion significative de la présence de Dassault Aviation sur le continent américain et témoigne de son engagement durable en faveur du support client, de l'excellence opérationnelle et de l'investissement régional. Il s'agit de l'un des nouveaux sites du réseau mondial de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de Dassault Aviation.
Destiné à desservir une clientèle d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et au-delà, ce complexe de 23 000 mètres carrés peut accueillir tous les modèles Falcon actuels. Il est capable d'effectuer simultanément des opérations de maintenance et des modifications majeures sur un maximum de 14 Falcon.
Le site de Melbourne peut prendre en charge une gamme complète d'activités d'inspection, de réparation et de révision, de la maintenance en ligne aux contrôles C, en passant par les services d'ingénierie et de modification. Il est équipé d'ateliers, de bureaux clients et de salons. Il abrite également un nouvel atelier de peinture ultramoderne de 5 200 m².
Sur le même sujet
- 06/05 AirAsia : Commande record de 150 Airbus A220 à Mirabel
- 06/05 Twin Jet : Nouvelles lignes d'été Nice-Olbia et Nice-Minorque
- 05/05Gagnez vos places pour France Air Expo 2026 avec Aeroweb & Pictaero
- 05/05 AéroRun 2026 : cap sur Lyon, retour confirmé au Bourget
- 05/05 easyJet inaugure la ligne Paris-Reykjavik
- 05/05 Corsair inaugure son nouveau salon Business à La Réunion
- 05/05 L’Aéroport Nice Côte d’Azur inaugure l’extension de son Terminal 2
- 05/05 Résultats financiers provisoires de Korean Air au premier trimestre
- 04/05 TAP Air Portugal enregistre des bénéfices pour la quatrième année consécutive
- 04/05 Icelandair a transporté 342 000 passagers en mars 2026
- 04/05 Corsair dévoile son programme pour l’été 2026
- 04/05 Malaysia Airlines étend son réseau en Asie
- 03/05 Airbus : résultats du mois de mars
- 02/05Fin des activités de Spirit Airlines
- 01/05 Rafale Solo Display 2026 : une nouvelle livrée pour l'ambassadeur de l'armée de l'Air et de l'Espace
- 01/05 France Air Expo 2026 à Lyon-Bron : le rendez-vous incontournable de l’aviation générale
- 27/04Clap de fin pour la compagnie Air Antilles
- 27/04 SUM Air commande jusqu’à huit ATR 72-600
- 27/04 beOnd lance une nouvelle liaison entre Paris et Malé dès décembre 2026
- 27/04 Air Canada reçoit son premier Airbus A321 XLR