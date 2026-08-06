Actualité aéronautique
Dassault livre un Falcon 900LX à Luminair
Article publié le 21 octobre 2025 par David Dagouret
Une cérémonie a eu lieu le 30 septembre dernier entre Dassault et Luminair à l'aéroport de Paris-Le Bourget.
L'opérateur allemand Luminair a pris livraison d'un tout nouveau Falcon 900LX, le premier des trois appareils 900LX commandés l'année dernière. Une cérémonie a eu lieu le 30 septembre dernier entre Dassault et Luminair à l'aéroport de Paris-Le Bourget pour la livraison du Falcon 900LX neuf qui est immatriculé D-AJES.
Le nouveau Falcon 900LX rejoint le premier exemplaire, qui a intégré la flotte au début du mois. Deux autres livraisons de Falcon 900LX viendront compléter la flotte d'avions Falcon 900LX de l'opérateur allemand. Les quatre appareils seront équipés d'une connectivité KA-band haut débit.
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