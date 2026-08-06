Actualité aéronautique

Dassault livre un Falcon 900LX à Luminair

Article publié le 21 octobre 2025 par David Dagouret

Une cérémonie a eu lieu le 30 septembre dernier entre Dassault et Luminair à l'aéroport de Paris-Le Bourget.

Dassault Falcon 900LX de Luminair

Dassault Falcon 900LX de Luminair

© Dassault Aviation

L'opérateur allemand Luminair a pris livraison d'un tout nouveau Falcon 900LX, le premier des trois appareils 900LX commandés l'année dernière. Une cérémonie a eu lieu le 30 septembre dernier entre Dassault et Luminair à l'aéroport de Paris-Le Bourget pour la livraison du Falcon 900LX neuf qui est immatriculé D-AJES. 

Le nouveau Falcon 900LX rejoint le premier exemplaire, qui a intégré la flotte au début du mois. Deux autres livraisons de Falcon 900LX viendront compléter la flotte d'avions Falcon 900LX de l'opérateur allemand. Les quatre appareils seront équipés d'une connectivité KA-band haut débit.

dassault

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