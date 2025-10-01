Diamond Aircraft relance la production européenne du DA20i Katana

Article publié le 30 octobre 2025 par David Dagouret

Le constructeur autrichien a annoncé le retour de son emblématique DA20i Katana sur sa ligne de production européenne de Wiener Neustadt, en Autriche.

En réponse à une forte demande des écoles de pilotage, des aéroclubs et des propriétaires privés, Diamond Aircraft reprend la production de l'avion à pistons monomoteur biplace. Le DA20i Katana, construit en Europe, sera équipé d'un moteur Rotax 912 iSc3 Sport. Amélioration majeure par rapport aux modèles précédents, l'appareil sera également équipé du cockpit en verre Garmin G500TXi.

Bien que la production européenne de la série DA20 ait été interrompue il y a plus de dix ans, la fabrication du modèle DA20-C1, propulsé par un moteur Continental IO-240-B32B de 125 ch, s'est poursuivie dans les installations canadiennes de Diamond Aircraft. La production du DA20-C1 au Canada se poursuivra sans changement.

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