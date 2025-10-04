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easyJet ajoute des vols depuis Marseille pour les supporters de l’Olympique de Marseille

Article publié le 4 octobre 2025 par David Dagouret

easyJet ajoute des fréquences sur la ligne entre Marseille et Bruxelles.

empennage Airbus A320 easyJet

empennage Airbus A320 easyJet

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

easyJet propose des capacités supplémentaires de Marseille vers Bruxelles et inversement, aux dates et horaires suivants :

  • Marseille - Bruxelles le mercredi 28 janvier 2026 (08:45 - 10:25)
  • Bruxelles - Marseille le jeudi 29 janvier 2026 (10:55 - 12:35)

easyjet

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