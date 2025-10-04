easyJet ajoute des vols depuis Marseille pour les supporters de l’Olympique de Marseille

Article publié le 4 octobre 2025 par David Dagouret

easyJet ajoute des fréquences sur la ligne entre Marseille et Bruxelles.

easyJet propose des capacités supplémentaires de Marseille vers Bruxelles et inversement, aux dates et horaires suivants :

Marseille - Bruxelles le mercredi 28 janvier 2026 (08:45 - 10:25)

Bruxelles - Marseille le jeudi 29 janvier 2026 (10:55 - 12:35)

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