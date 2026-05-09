Actualité aéronautique
easyJet lance une nouvelle base à Marrakech
Article publié le 27 octobre 2025 par David Dagouret
easyJet a également annoncé le lancement de 4 nouvelles lignes vers le Maroc, portant le nombre total de lignes à 46.
easyJet a annoncé un plan de croissance au Maroc, avec l'établissement d’une nouvelle base de trois avions à Marrakech dès le printemps prochain. Un partenariat à long terme a été signé avec l’Office National Marocain du Tourisme qui permettra à la compagnie d’offrir 4 millions de sièges la première année d’ouverture de la base. Cette nouvelle base permanente et ouverte toute l’année à Marrakech permettra la création de cent nouveaux emplois directs et de milliers d’emplois indirects.
easyJet a également annoncé le lancement de 4 nouvelles lignes vers le Maroc, portant le nombre total de lignes à 46. Hambourg, Lille et Strasbourg seront reliées à Marrakech par easyJet dès l’été prochain. Au total, easyJet desservira 24 destinations depuis Marrakech. Genève-Tanger sera également lancée en tant que ligne exclusive. Plusieurs lignes existantes verront également leur fréquence augmenter.
easyJet possède une longue histoire au Maroc, cette année marque le 20ème anniversaire de la compagnie sur le marché marocain, avec environ 20 millions de clients transportés durant cette période.
Les nouvelles routes d'easyJet vers le Maroc pour l’été 2026 seront les suivantes :
- Hambourg – Marrakech sera opérée à partir du 1er mai 2026, deux fois par semaine (mardi et vendredi).
- Lille – Marrakech sera opérée à partir du 3 mai 2026, deux fois par semaine (mercredi et dimanche).
- Strasbourg – Marrakech sera opérée à partir du 3 mai 2026, deux fois par semaine (jeudi et dimanche).
- Genève – Tanger sera opérée à partir du 30 mars 2026, deux fois par semaine (jeudi et vendredi).
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