Emirates inaugure un centre de formation pour ses 25 000 membres d’équipage

Article publié le 26 octobre 2025 par David Dagouret

Plus de 10 000 membres d'équipage Emirates seront formés dans ce nouveau centre d'ici la fin de l'année.

Emirates vient d’inaugurer un nouvel établissement destiné à prodiguer une formation à près de 25 000 membres d'équipage. Ce nouveau centre de formation, qui représente un investissement de 8 millions de dollars (USD), comprend un vaste espace restaurant et salon pouvant accueillir jusqu'à 170 convives, des cuisines de démonstration et 8 salles de formation connectées. Plus de 10 000 membres d'équipage Emirates seront formés dans ce nouveau centre d'ici la fin de l'année.

L’Emirates Centre of Hospitality Excellence propose un grand nombre de modules de formation au service haut de gamme, s’inspirant des standards des restaurants étoilés au Guide Michelin, tels que les protocoles et le raffinement du service et l'accueil premium des clients. En 2020, Emirates avait déjà initié une collaboration avec l'une des meilleures écoles hôtelières au monde – l'École hôtelière de Lausanne en Suisse – dans le but d’établir des standards d'hospitalité d’excellence, qui fut un véritable succès. L’Emirates Centre of Hospitality Excellence incarne aujourd’hui cette stratégie, incitant les membres d'équipage à appliquer les quatre piliers de l'hospitalité Emirates en vol : l’excellence, l’attention, l’innovation et la passion.

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