Actualité aéronautique
Icelandair dévoile ses données de trafic du mois de septembre 2025
Article publié le 23 octobre 2025 par David Dagouret
La compagnie islandaise a enregistré une augmentation de 15 % du nombre de passagers à destination de l’Islande en septembre.
Icelandair a transporté 479 000 passagers en septembre, soit une hausse de 5 % par rapport à septembre 2024. La croissance a été la plus forte sur le marché à destination de l’Islande, où le nombre de passagers a augmenté de 15 %, et au départ de l’Islande, en hausse de 12 %.
En septembre, 34 % des passagers se rendaient en Islande, 17 % voyageaient au départ de l’Islande, 44 % ont fait escale en Islande sur des vols transatlantiques et 5 % sur des vols domestiques en Islande. Le taux de remplissage s’est établi à 81,7 % et la ponctualité a atteint 87,2 %, soit une hausse de 0,6 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. Depuis le début de l’année, 3,9 millions de passagers ont voyagé avec Icelandair, soit une augmentation de 7 % par rapport à la même période l'an dernier.
L'activité de leasing poursuit sa croissance, avec des ventes d'heures de vol nolisées vendues en hausse de 3 % en septembre par rapport à l'année précédente et de 38 % en glissement annuel. Les volumes de fret, mesurés en tonnes-kilomètres fret, ont diminué de 12 % en septembre, mais sont restés supérieurs de 2 % depuis le début de l'année. Les émissions de CO₂ par tonne-kilomètre opérationnelle (OTK) ont diminué de 1 %.
Bogi Nils Bogason, président et CEO d'Icelandair a déclaré : "Nous constatons une augmentation continue du nombre de passagers à destination et en provenance de l’Islande. Le nombre total de passagers a augmenté de 5 % par rapport à septembre 2024, conformément à notre objectif de croissance en basse saison afin de réduire la saisonnalité de nos opérations et d’optimiser l’utilisation de nos infrastructures. Au cours du mois, nous avons lancé quatre nouvelles destinations et, plus tard ce mois-ci, nous en ajouterons une cinquième, Miami, en Floride. Nous sommes ravis de constater le maintien de notre excellente ponctualité. Ce succès est principalement dû à la performance exceptionnelle de nos employés et à l’accent que nous mettons constamment sur l’efficacité opérationnelle."
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