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Korean Air renforce ses capacités de maintenance avec Airbus
Article publié le 29 octobre 2025 par David Dagouret
L'accord a été officialisé le 16 octobre lors de la conférence MRO Europe 2025 à Londres.
Korean Air a signé un accord pour adopter la solution avancée de maintenance prédictive basée sur les données d'Airbus, Skywise Fleet Performance+ (S.FP+). L'accord a été officialisé le 16 octobre lors de la conférence MRO Europe 2025 à Londres.
Cette solution est une plateforme améliorée qui intègre et remplace les outils Skywise Predictive Maintenance+ (SPM+) ainsi que Skywise Health Monitoring (SHM) actuellement utilisés par la compagnie aérienne. L'adoption de S.FP+ par Korean Air est une initiative stratégique clé visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à unifier les systèmes de maintenance en vue de l'expansion de la flotte suite à l'intégration d'Asiana Airlines.
S.FP+ est conçu pour maximiser la disponibilité et la fiabilité opérationnelle des avions en utilisant des analyses de données avancées pour détecter les problèmes potentiels des composants avant qu'ils ne se produisent. Le niveau "Contrôle", choisi par Korean Air, comprend des fonctionnalités telles que l'assistance à la vérification avant le départ et des outils de dépannage intelligents basés sur le traitement du langage naturel (NLP). Cette approche proactive devrait réduire considérablement les situations d'immobilisation des avions (AOG) et les coûts associés.
La solution sera appliquée aux flottes A321neo, A330, A350 et A380 de Korean Air, puis étendue à la flotte Airbus d'Asiana Airlines après l'intégration complète des deux transporteurs.
Jong Hoon Oh, Head of the Predictive Maintenance Team chez Korean Air a déclaré : "Notre stratégie de maintenance basée sur les données a prouvé sa valeur, en évitant plus de 100 perturbations de vol potentielles rien qu'en 2024. Cette mise à niveau vers S. Fleet Performance+ est une étape stratégique alors que nous nous préparons à intégrer la flotte d'Asiana Airlines, afin de garantir le maintien des plus hauts niveaux de fiabilité et d'efficacité opérationnelles à plus grande échelle."
Raymond Lim, Head of Customer Services Asia-Pacific chez Airbus a déclaré : "Cette collaboration souligne notre engagement commun en faveur de l'innovation, et nous sommes fiers d'aider Korean Air à atteindre de nouveaux niveaux de fiabilité opérationnelle grâce à la maintenance basée sur les données."
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