La DGA commande cinq avions de surveillance et d’intervention maritime Albatros à Dassault Aviation

Article publié le 21 octobre 2025 par David Dagouret

La Direction générale de l’armement (DGA) a notifié la commande de cinq avions Falcon 2000 LXS Albatros à Dassault Aviation le 26 septembre 2025, dans le cadre du programme d'Avions de surveillance et d’intervention maritime (AVSIMAR).

Falcon 2000 Albatros © Délégation générale de l'armement

La Direction générale de l’armement (DGA) a notifié la commande de cinq avions Falcon 2000 LXS Albatros à Dassault Aviation le 26 septembre 2025, dans le cadre du programme d'Avions de surveillance et d’intervention maritime (AVSIMAR).

Le programme AVSIMAR prévoit l’acquisition de douze appareils, dont sept ont déjà été commandés en décembre 2020. Il assurera le renouvellement et le renforcement de la composante aéronavale de la Marine nationale dédiée à la surveillance et à l’intervention au titre de la défense maritime du territoire et de l’action de l’État en mer.

Ces douze Albatros remplaceront les huit Falcon 50 M et les cinq Falcon 200 Gardian de l’aéronautique navale respectivement basés dans le Morbihan et dans le Pacifique. Leur retrait de service a commencé en 2025.

L'Albatros est développé sur la base civile du Falcon 2000 LXS équipée des capteurs nécessaires aux missions de surveillance et d’intervention maritime. Il disposera notamment d’un rayon d’action 10 à 30% supérieur à celui des avions de surveillance maritime actuels.

Doté de capacités de supériorité informationnelle de type SATCOM, il disposera également d’un détecteur de balise Search and Rescue, d’un système de largage de canot de survie et de marqueurs fumigènes pour les missions de sauvetage en mer. Les capteurs principaux de haute performance, le radar de surveillance maritime à antenne active (AESA) opérant en bande X SearchMaster de Thales et la boule optronique Euroflir 410 de Safran seront gérés par un système de mission développé par Naval Group.

Après un premier vol réussi le 24 janvier 2025, l’Albatros fait aujourd’hui l’objet de vols d’essais et de certification conduits avec la contribution du centre DGA Essais en vol, sur le site d’Istres (13), en vue d’une première capacité opérationnelle (PCO) fin 2026.

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